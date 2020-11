Libia: la "città bianca" di Ghadames torna al centro del dialogo facilitato dalle Nazioni Unite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono iniziati oggi a Ghadames, la città bianca del deserto al confine tra Libia e Algeria, alla presenza dell’inviato delle Nazioni Unite, Stephanie Williams, i primi colloqui del Comitato militare congiunto 5+5 tra le parti libiche. Si tratta del quinto round della “pista militare” dei colloqui facilitati dalle Nazioni Unite e della prima riunione di questo tipo a tenersi all’interno del Paese nordafricano. La Missione delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) guidata dalla statunitense Williams ha affermato che i colloqui mirano a formare un comitato per monitorare l'attuazione dell'accordo di cessate il fuoco permanente e per istituire sottocomitati. Fonti dell'emittente satellitare di proprietà saudita e con sede negli Emirati, "Al Arabiya", hanno indicato che tra le questioni che saranno discusse figurano l'istituzione di una cabina di regia congiunta e le disposizioni di sicurezza, anche all'interno della città di Sirte, oltre alle spinose questioni relative al meccanismo per lo smantellamento delle milizie e la partenza dei mercenari, nonché la presunta violazione delle intese di Ginevra sulla conclusione di nuovi accordi di sicurezza tra il Governo di accordo nazionale (Gna), Turchia e Qatar.Il testo dell’Accordo per un cessate il fuoco completo e permanente in Libia sottoscritto a Ginevra a fine ottobre prevede - tra le altre cose - lo scambio di prigionieri, il ritiro dei mercenari, lo smantellamento delle milizie, la riforma della sicurezza dei pozzi petroliferi e lo stop immediato ai programmi di addestramento. Poco dopo la firma del testo, il ministro dell’Interno del Governo di accordo nazionale (Gna), Fathi Bashaga, si è recato in Qatar per firmare un accordo nel settore della sicurezza e della lotta al terrorismo, scatenando le proteste della Cirenaica, dell’Egitto e degli Emirati Arabi Uniti. Inoltre, secondo il ministro della Difesa del Gna, Salahaddin Abdullah al Namrush, l’accordo di Ginevra non si può ancora applicare agli accordi di cooperazione militare e di addestramento sottoscritti da Tripoli con la Turchia. Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha accolto con scetticismo l'accordo di Ginevra. "Questo cessate il fuoco in Libia non mi sembra credibile. L'accordo non è al più alto livello. Vedremo per quanto tempo verrà rispettato".La località di Ghadames, nella Libia occidentale, doveva ospitare 14 e 16 aprile del 2019 la Conferenza nazionale libica che nelle intenzioni dell’ex inviato Onu, Ghassam Salamé, doveva replicare la riunione delle tribù libiche che nel 1951 portò all’indipendenza della Libia sotto Re Idris I. L’offensiva militare su Tripoli lanciata il 4 aprile dell’anno scorso dal generale Khalifa Haftar, comandante dell’Esercito nazionale libico (Lna) e uomo forte della Cirenaica, ha fatto saltare tutto. Oggi, tuttavia, la “città bianca” torna a ospitare una tappa del percorso di riconciliazione nazionale della Libia portato avanti oggi dalla Williams, la vice di Salamé oggi alla guida della missione Onu. L'apice di questo percorso dovrebbe avere luogo a Tunisi il prossimo 9 novembre, nella riunione dal vivo (e non solo da remoto) del Foro di dialogo politico libico che dovrebbe auspicabilmente portare alla nascita di un nuovo governo di unità nazionale. (Lit)