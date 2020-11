Covid: il cordoglio di Tofalo per scomparsa appuntato scelto Savinelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Stato alla Difesa Angelo Tofalo, del Movimento cinque stelle, appresa la notizia della morte dell'appuntato scelto Salvatore Savinelli, esprime "sentimenti di profondo cordoglio e partecipazione al grave lutto che ha colpito la moglie, le due figlie e tutta l'Arma dei Carabinieri che oggi, ancora una volta, piange un'altra vittima del Covid. Una notizia dolorosa per tutta la Difesa", continua l'esponente dell'esecutivo in una nota, "che giunge in un momento particolarmente difficile per il Paese. Un bilancio altissimo per l'Arma nel corso dell'emergenza sanitaria ancora in corso. Tutti gli uomini e le donne delle Forze armate si stringono nel dolore per la perdita del collega. Ringrazio tutti i Carabineri d'Italia e il personale militare e civile del dicastero che con straordinario impegno quotidiano - conclude Tofalo - stanno dando prova di professionalità e generosità continuando a lavorare senza sosta, in prima linea, per l'emergenza". (Com)