Milano: all'anagrafe senza mascherina, aggredisce impiegata che gli chiede di indossarla

- Entra in un ufficio comunale senza mascherine e aggredisce l'impiegata che gli chiede di indossarla. È successo oggi all'anagrafe centrale di via Larga, a Milano. Verso l'ora di pranzo un italiano di 54 anni, incensurato e con problemi psichiatrici, si è recato agli sportelli senza mascherina e quando l'impiegata comunale gli ha chiesto di indossarla, l'ha colpita con un pugno. Subito fermato dall'agente di Polizia locale in servizio presso l'anagrafe, l'uomo ha reagito anche contro quest'ultimo. Inviate due pattuglie di supporto, il cinquantaquattrenne è stato bloccato e portato in stato di fermo al pronto soccorso e poi negli uffici della Polizia locale per l'identificazione e la successiva denuncia a piede libero. (Rem)