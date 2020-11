Portogallo: Covid, 46 morti in 24 ore, il numero più alto di vittime dall'inizio della pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime 24 ore il Portogallo ha registrato 46 morti a causa del coronavirus e 2.255 nuovi ricoveri (296 dei quali in terapia intensiva). Si tratta del numero più alto di decessi giornalieri dall'inizio della pandemia. Il massimo precedente, infatti, era stato comunicato il 30 ottobre scorso quando il ministero della Salute aveva notificato 40 vittime. In totale, da marzo, il coronavirus ha causato 2.590 morti con 146.847 contagiati. Oggi il primo ministro, Antonio Costa, ha chiesto al presidente della Repubblica, Marcelo Rebelo de Sousa, di decretare un nuovo stato di emergenza per i prossimi 15 giorni in tutto il paese a causa dell'evoluzione negativa della pandemia. Una misura "preventiva" che secondo Costa è "essenziale" per proteggere i cittadini e che ha l'obiettivo, inoltre, di "eliminare i dubbi giuridici" in relazione ad alcune questioni essenziali come la possibilità per il governo di imporre, in alcune aree, restrizioni alla circolazione ed il controllo della temperatura negli edifici pubblici e nei luoghi di lavoro. (Spm)