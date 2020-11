Italia-Bahrein: domani incontro virtuale “Invest in Italy”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In primo piano gli investimenti del Bahrain in Italia al centro del webinar dal titolo “Invest in Italy” che si terrà domani, 3 novembre. L’iniziativa, promossa dall’ambasciata italiana a Manama in collaborazione con Ice Agenzia e Confindustria Assafrica, è finalizzata a presentare le opportunità di investimento nel nostro Paese con l’obiettivo di creare le condizioni per attrarre capitali e maggiori investimenti dai centri finanziari e commerciali bahreiniti. L’incontro che fa seguito ad un primo appuntamento organizzato il 24 giugno scorso - in quel caso, dedicato agli investimenti italiani in Bahrein – si concentrerà in particolare su tre settori: immobilare (greenfield, brownfield, heritage building), logistica (in particolare porti ed interporti) e Life Science (Biotech, dispositivi medici, etc.). Ad aprire i lavori sarà il sottosegretario agli Affari esteri, Manlio di Stefano insieme all’omologo bahreinita, Shaikha Rana bint Isa Al Khalifa, cui faranno seguito gli interventi dell’ambasciatore bahreinita in Italia e dell’ambasciatore italiano nel Regno, del presidente di Confindustria Assafrica, di rappresentanti di Invitalia e dell’Agenzia Ice. (Res)