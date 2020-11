Milano: elezione dei presidenti di municipio, modificato lo statuto del comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio comunale ha approvato la delibera di modifica dell'articolo 97 dello statuto del Comune di Milano. In particolare è stato modificato il comma 4, che per l'elezione del Presidente di Municipio fa riferimento ad una specifica disciplina in merito al ballottaggio. Con l'intervenuta modifica, anche per l'elezione del Presidente di Municipio verrà applicata la normativa nazionale vigente per l'elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti.(Com)