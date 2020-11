Germania: indice direttori acquisti Ihs Markit in aumento a 58,2 a ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A ottobre scorso, l'indice dei direttori degli acquisti (Pmi) elaborato dall'istituto Ihs Markit di Londra per la Germania è salito di 1,8 punti a quota a 58,2. Come riferito dal quotidiano “Handelsblatt”, si tratta del valore massimo raggiunto da marzo del 2018. Inoltre, il dato supera nettamente la soglia dei 50 punti, che per Ihs Markit separa l'espansione di un'economia dalla sua contrazione. Le aziende hanno registrato il maggior aumento degli ordini dall'avvio delle serie storiche nel 1996. Il settore manifatturiero della Germania “continua a riprendersi rapidamente”, ha commentato Phil Smith, economista Markit Phil Smith. Tuttavia, con il drastico aumento dei contagi da coronavirus nel Paese, cresce “il rischio di una nuova interruzione della domanda e dell'offerta”. (Geb)