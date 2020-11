Francia: attacco Nizza, rilasciato uno degli ultimi due uomini fermati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli inquirenti che stanno indagando sull'attentato avvenuto il 29 ottobre nella cattedrale di Notre Dame e Nizza, dove hanno perso la vita tre persone, hanno rilasciato uno degli ultimi due uomini che ancora si trovavano in stato di fermo. Lo riferisce in anteprima il quotidiano "Le Figaro", citando fonti giudiziarie. Adesso resta in stato di fermo solamente il tunisino 29enne che era sbarcato in Italia insieme Brahim Aouissaoui, l'assalitore. (Frp)