Regno Unito: Johnson ai Comuni difende la nuova serrata adottata in Inghilterra

- Il primo ministro britannico Boris Johnson ha presentato alla Camera dei comuni la decisione del proprio governo di adottare una serrata a livello nazionale in Inghilterra, affermando che non agire ora significherebbe rischiare il "disastro medico e morale" della sopraffazione del sistema sanitario nazionale. Johnson si è riferito non tanto all'opposizione laburista, la quale si è mostrata solidale con il governo circa la necessità di implementare nuove restrizioni ed ha annunciato voterà a favore delle stesse nella giornata di mercoledì, quanto alla frangia più a destra all'interno del proprio partito, la quale non vede di buon occhio nuove chiusure delle attività produttive. Il primo ministro ha pertanto difeso la propria decisione, rifiutando "in principio" l'idea che la reazione del proprio governo fosse stata "lenta", affermando che fosse giusto tentare con l'approccio regionale prima di procedere con una chiusura generale di tutte le attività produttive non essenziali. Pur mostrandosi solidale con il governo sulla decisione annunciata, il leader dell'opposizione laburista Keir Starmer ha però accusato Johnson di essere "costantemente troppo lento e troppo indietro" nel prendere decisioni rispetto all'avanzata del numero dei contagi, fatto che secondo Starmer sarebbe la spia di un "significativo fallimento nel modello di leadership".(Rel)