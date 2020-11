Bolivia: insediamento Arce, La Paz chiederà prova pcr negativa a rappresentanti stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo uscente della Bolivia chiederà una prova della pcr negativa ai rappresentanti dei governi stranieri che assisteranno, il prossimo 8 novembre, alla cerimonia di insediamento di Luis Arce come novo presidente. "Tutti. Qualsiasi persona che verrà nel paese dovrà, avere la sua prova della pcr. A maggior ragione se è una autorità", ha detto il ministro dei Lavori pubblici, Ivan Arias intervistato da "Bolivia Tv". "Le autorità sono le prime a dover dare l'esempio" ha aggiunto il ministro ricordando che domenica prossima sarà la prima "volta che si farà un passaggio di consegne in piena pandemia". Per questo, ha aggiunto, "dobbiamo far sì che nel parlamento, e nell'aula in cui si svolgerà la cerimonia ci siano le misure di biosicurezza necessarie". Tra i requisti all'ingresso nel paese, fissati nelle scorse settimane dal governo uscente, c'è la presentazione dei risultati negativi di un test della pcr effettuato non meno di sette giorni prima dell'ingresso. Quello della cerimonia di insediamento di Arce, esponente del Movimento per il socialismo (Mas) ed ex ministro delle Finanze dei governi di Evo Mrales, è sempre più un caso politico nel paese e nella regione. (segue) (Brb)