Bolivia: insediamento Arce, La Paz chiederà prova pcr negativa a rappresentanti stranieri (3)

- La settimana scorsa, il ministero degli Esteri della Bolivia, ancora guidato da Karen Longaric, aveva detto di non voler formalizzare questi inviti. "Il ministero degli Esteri non estenderà un invito all'ex presidente Evo Morales alla cerimonia di insediamento perché ritiene che il Signor Morales sia stato ostile al processo democratico boliviano e la sua presenza nel paese sarà fonte di tensioni sociali e politiche", si legge nella nota ufficiale. Per quanto riguarda Maduro, Longaric afferma che la Bolivia riconosce come presidente legittimo del Venezuela il titolare dell'Assemblea Nazionale, Juan Guaidò. Il ministro ammette quindi che il presidente eletto Arce "ha manifestato la volontà di invitare entrambi", ma che nonostante questo "il ministero non manderà tali inviti". In un'intervista rilasciata ieri Longaric, aveva affermato che la decisione di invitare gli ex presidenti alla cerimonia di insediamento del capo dello stato eletto, spetta "esclusivamente" al governo entrante dando ad intendere anzi che era in corso un coordinamento. (segue) (Brb)