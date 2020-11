I fatti del giorno – Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: authority audiovisiva denuncia tv islamica per incitamento alla violenza - L’Alta autorità indipendente per la comunicazione audiovisiva (Haica) ha deciso oggi di sporgere denuncia contro il canale televisivo privato "Zitouna" per "incitamento alla violenza" contro il direttore del sito web "Kapitalis", Ridha Kefi. Secondo quanto dichiarato da Hichem Snoussi, esponente dell’Haica, all’agenzia di stampa nazionale “Tap”, il canale in questione trasmette "illegalmente e senza licenza" e la magistratura dovrebbe intervenire quanto prima per “non perpetuare la mentalità dell’impunità”. Nel giorno in cui cade la "Giornata internazionale fine all'impunità per i delitti contro i giornalisti”, Snoussi ha espresso “rammarico” per l’assenza di azioni penali avviate contro “Zitouna Tv”, emittente di orientamento islamista, già multata in passato per il mancato rispetto delle regole elettorale durante le consultazioni legislative e presidenziali. Nel corso di un programma andato in onda ieri sera, l’agente di sicurezza in congedo Hicham al Medeb ha criticato duramente la copertura fatta da “Kapitalis” dell’omicidio di un professore Samuel Paty in Francia, spingendosi a definire le notizie della testata della sinistra tunisina come “un incitamento e un appello a combattere in patria”. (segue) (Ala)