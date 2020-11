I fatti del giorno – Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto: premier Madbouli esorta cittadini a rispettare misure anti-Covid - Il primo ministro egiziano, Mustafa Madbouli, ha esortato i suoi cittadini a rispettare le misure anti-Covid minacciando sanzioni. È quanto si legge in un comunicato stampa del Consiglio dei ministri diramato dopo la riunione del gabinetto di governo a cui ha preso parte anche il consigliere presidenziale per gli affari sanitari, Mohamed Awad Tag el Dein. Madbouli ha ordinato al governo di applicare sanzioni ai trasgressori delle misure anti-coronavirus, in particolare l’obbligo di indossare la mascherina sui trasporti pubblici, nei locali aperti al pubblico, nei centri commerciali e nelle aree pubbliche affollate. Il premier egiziano ha sottolineato: "Alcuni Paesi sono recentemente entrati in un blocco totale delle proprie attività, cosa che ci obbliga a rispettare le misure anti-Covid con l’obiettivo di non dover adottare misure così restrittive e dannose per l’economia”, ha dichiarato il premier. Madbouli ha sottolineato la necessità di fornire medicinali a ospedali e farmacie e di rispettare le misure anti-Covid nelle scuole e nelle università. Il premier ha inoltre ordinato di continuare ad applicare le misure di controllo della diffusione del virus negli aeroporti e nelle località turistiche. (segue) (Ala)