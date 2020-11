I fatti del giorno – Nord Africa (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sahara: ministro Esteri Marocco, risoluzione Onu conferma ruolo Algeria come controparte - La risoluzione 2548, adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 30 ottobre 2020, "definisce quali sono le parti in questo contenzioso regionale sul Sahara, sottolineando espressamente il ruolo dell'Algeria, citato ben cinque volte nel testo". E' questo il commento del ministro degli Esteri marocchino, Nasser Bourita, all'agenzia di stampa nazionale "Map" dopo la recente decisione del Consiglio di Sicurezza dell'Onu di prolungare di un anno la missione Minurso. Il Consiglio di sicurezza "chiede quindi all'Algeria di assumere un ruolo commisurato al suo coinvolgimento politico, diplomatico, militare e umanitario in questa disputa regionale", ha affermato il ministro sottolineando che "nessun processo politico è concepibile senza il coinvolgimento effettivo e costruttivo di questo Paese". "Chiarezza quindi nell'individuazione dello scopo del processo politico", ha aggiunto il capo della diplomazia marocchina, spiegando che la risoluzione non lascia dubbi sull'impegno del Consiglio di Sicurezza per "una soluzione politica realistica, pragmatica e duratura (...) sul compromesso". Il ministro marocchino ha detto che la risoluzione vuole inviare un messaggio chiaro in primo luogo sulla questione del censimento delle popolazioni nei campi di Tindouf: "Il Consiglio di Sicurezza sottolinea così la responsabilità dell'Algeria, che è nel dovere di adempiere ai propri obblighi internazionali. Si chiede anche coerenza nella definizione del mandato della Minurso, spiegando che il Consiglio di Sicurezza conferma che questo mandato è limitato alla rigorosa osservazione del rispetto del cessate il fuoco", ha aggiunto. (Ala)