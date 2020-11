Milano: legale conducente suv, va assolto, no prove su volontarietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Deve essere assolto per "non aver commesso il fatto" Fabio Manduca, il 40enne imputato con l'accusa di omicidio volontario per aver investito con il proprio suv l'ultrà del Varese Daniele Belardinelli durante degli scontri del 26 dicembre 2018 in via Novara tra le tifoserie di Inter e Napoli prima dell'inizio della partita in programma quella sera tra le due squadre a San Siro. È quanto ha affermato durante l'arringa il suo avvocato Eugenio Briatico sostenendo davanti al gup Carlo Ottone De Marchi "la mancanza di prove sulla volontarietà" del gesto. In subordine il legale ha chiesto la riqualificazione del reato in omicidio stradale colposo o preterintenzionale. Il processo è stato rinviato al prossimo 30 novembre quando dopo le repliche delle parti il giudice entrerà in camera di consiglio per emettere la sentenza.(Rem)