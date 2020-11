© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: sciopero generale nel Kashmir contro le nuove leggi sulle proprietà dei terreni - Negozi e imprese hanno chiuso i battenti in diverse zone del Kashmir in adesione allo sciopero generale proclamato in segno di protesta contro le nuove leggi che consentono agli indiani di acquistare terreni nel territorio. Lo riporta l’emittente satellitare “al Jazeera”. Lo sciopero è stato organizzato da un gruppo separatista guidato da Mirwaiz Umar Farooq, secondo cui le nuove leggi rispondono alla “politica di cambiamento demografico permanente” promossa da Nuova Delhi. Le forze di sicurezza governative hanno iniziato a pattugliare le strade della principale città dell’area, Srinagar, già dalla giornata di sabato. Lo scorso 27 ottobre il ministero dell’Interno dell’India ha emesso un “ordine di adattamento” delle leggi del Territorio dell’Unione di Jammu e Kashmir, il terzo, che revoca e sostituisce 26 norme precedentemente valide nell’ex Stato, privato della sua autonomia e della sua entità statuale l’anno scorso. L’ordine – The Union Territory of Jammu and Kashmir Reorganisation (Adaptation of Central Laws) Third Order – è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale. Nel testo, nella parte riguardante le disposizioni sui terreni, sono state soppresse le parole “residenti permanenti dello Stato” dalla sezione 17 della legge Jammu and Kashmir Development Act, che a quella categoria riconosceva un diritto esclusivo di acquisto: ciò significa che ora chiunque potrà acquistare un terreno nel Jammu e Kashmir nonché nel Territorio del Ladakh. Il portavoce dell’Alleanza popolare per la dichiarazione di Gupkar (Pagd), Sajad Lone, ha definito l’iniziativa “un enorme tradimento” e “un assalto ai diritti delle persone del Jammu, del Kashmir e del Ladakh forte e palesemente incostituzionale”. L’Alleanza è stata formata da sei partiti – Conferenza nazionale del Jammu e Kashmir (Jknc o Nc), Partito democratico popolare (Pdp), Comitato del Jammu e Kashmir del Congresso nazionale indiano (Inc), Partito comunista marxista (Cpim), Conferenza popolare del Jammu e Kashmir (Jkpc) e Conferenza nazionale Awami (Anc) – per ripristinare l’autonomia del Jammu e Kashmir. (segue) (Res)