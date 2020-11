© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India-Nepal: possibile ripristino del dialogo a livello ministeriale - Tra India e Nepal potrebbe essere ripristinato il dialogo a livello di segretari agli Esteri. Lo affermano fonti menzionate dal quotidiano “Hindustan Times” in vista della visita a Katmandu del capo di Stato maggiore dell’esercito indiano, generale Manoj Mukund Naravane. L’ufficiale dovrebbe ricevere ad honorem il grado di generale dell’esercito napalese e incontrare il primo ministro di quel Paese, Sharma Oli, il prossimo 5 novembre. Si tratta di un incontro definito da più parti “cruciale”, che potrebbe portare a un miglioramento delle relazioni bilaterali dopo mesi di forti tensioni. L’India ha infatti sospeso i colloqui con il governo comunista del Nepal dopo che il parlamento di Katmandu ha approvato a giugno scorso una nuova mappa nazionale che incorpora territori rivendicati dall’India al confine con la Cina. Secondo gli osservatori, la mossa è stata sostenuta dal Partito comunista cinese e ha avuto l’obiettivo di consolidare il sostegno dei nazionalisti per il Partito comunista nepalese e per il governo di Oli. (segue) (Res)