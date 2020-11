© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bangladesh: vignette su Maometto, 50 mila persone protestano contro Macron - Almeno 50 mila persone hanno partecipato oggi in Bangladesh a una manifestazoine di protesta contro la posizione del presidente della Francia, Emmanuel Macron, a difesa delle vignette del settimanale “Charlie Hebdo” sul profeta Maometto. La folla, riferisce l’emittente satellitare “al Jazeera”, ha cercato di raggiungere la sede dell’ambasciata francese a Dacca. Il corteo, partito dalla maggiore moschea della capitale, è stato tuttavia fermato dalle forze di sicurezza locali dopo oltre due chilometri di percorso. I dimostranti hanno mostrato cartelloni con immagini caricaturali di Macron e una falsa bara dedicata al capo dell’Eliseo. Gli organizzatori della protesta, secondo cui sarebbero almeno 100 mila le persone scese in strada, hanno anche chiesto il boicottaggio dei prodotti francesi in Bangladesh. (segue) (Res)