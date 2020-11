© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Myanmar: il monaco nazionalista Wirathu si consegna alla polizia - Si è consegnato alla polizia del Myanmar il monaco buddista nazionalista Wirathu, noto per la sua accesa retorica contro la comunità musulmana. Lo riferisce il portale “Channel News Asia”, ricordando che il religioso era ricercato da oltre un anno dalla polizia a causa degli insulti rivolti alla consigliera di Stato Aung San Suu Kyi. La notizia giunge a pochi giorni dalle elezioni generali in programma domenica prossima, che secondo i sondaggi potrebbero essere vinte la Lega nazionale per la democrazia della stessa Aung San Suu Kyi. “Vorrei chiedere ai monaci di tutto il Paese di invitare i propri sostenitori a votare per i partiti che lavorano per proteggere la nostra razza e la nostra religione”, ha detto Wirathu ai suoi sostenitori prima di entrare in una stazione di polizia di Yangon. Il monaco ha spesso appoggiato le istanze del Partito solidarietà e sviluppo dell’unione (Usdp), la principale forza di opposizione in parlamento. (segue) (Res)