Covid: 22.253 i nuovi casi, aumenta il numero di guariti

- Sono 22.253 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 29.097 di ieri. I decessi sono oggi 233. Il calo anche i tamponi effettuati, che passano da 183.457 di ieri a 135 mila di oggi. Dal bollettino quotidiano del ministero della Salute si apprende inoltre che i guariti sono 3.637 rispetto ai 2.954 di ieri, per un totale dall'inizio dell'epidemia di 296.017. Lieve rallentamento nella crescita delle terapie intensive, +83 (ieri +96), tornate sopra quota duemila (2.022). Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, le Regioni dove è stato registrato il maggior numero di nuovi casi sono la Lombardia (5.278), la Campania (2.861), la Toscana (2.009), il Piemonte (2.003), il Lazio (1.859) e il Veneto (1.544). (Rin)