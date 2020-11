Moldova: elezioni presidenziali, al ballottaggio tra Sandu e Dodon peseranno i voti del filorusso Usatii (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo contesto sarà determinante il ruolo del terzo arrivato alle elezioni di domenica, il leader del partito Nostru, Renato Usatii. Anche lui filorusso, come il presidente in carica Dodon, ottiene il 16,9 per cento dei voti. Un’affermazione importante che sarà determinante per determinare l’esito al ballottaggio in programma il 15 novembre, come spiega ad “Agenzia Nova” l'analista di “Limes”, Mirko Mussetti: “Il secondo turno non si baserà tanto sull’appoggio dei partiti filooccidentali a sostegno di Sandu ma più che altro su Usatii. Lui è storicamente filorusso ma è anche in rotta di collisione con Dodon e non è da escludere che decida o di non appoggiare nessuno dei due candidati o addirittura la stessa Sandu”. Secondo Mussetti, “c’è una rivalità molte forte tra Dodon e Usati” e la grande parte dell’elettorato di Dodon è confluito sull’imprenditore noto alle cronache anche per avere facilitato il rimpatrio dei moldavi all’estero durante la prima ondata della pandemia di coronavirus. “Per questo non bisogna dare per scontato che Usatii dia il proprio appoggio a Dodon”, aggiunge l’analista che sottolinea come questa volta, rispetto a quanto accaduto quattro anni fa, la Russia non abbia sostenuto il leader del Partito socialista. “Dodon non è più particolarmente apprezzato al Cremlino, perché si è rivelato poco utile alla causa di Mosca richiedendo molto ma dando in cambio ben poco”, spiega Mussetti facendo riferimento al rifiuto posto a Dodon dalla Russia nell’acquistare prodotti vinicoli e alimentari della Moldova favorendo piuttosto un mercato “interno” quale quello della Crimea. (segue) (Rob)