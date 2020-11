Moldova: elezioni presidenziali, al ballottaggio tra Sandu e Dodon peseranno i voti del filorusso Usatii (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Queste elezioni potrebbero rappresentare un passo in avanti significativo verso un maggiore spostamento dell’opinione pubblica nazionale verso istanze europeiste e filoccidentali, qualora Sandu riuscisse a confermarsi al ballottaggio. Secondo l’analista geopolitico, infatti, un eventuale disimpegno della Russia nei confronti di Chisinau sarebbe da leggere in un’ottica di spartizione delle zone d’influenza con gli Stati Uniti, mantenendo la cosiddetta linea di demarcazione del fiume Nistro tra Est e Ovest. “Mosca è disposta a perdere la Bessarabia dal momento che la sua economia non è integrata con quella russa, senza dimenticare che la Moldova non è un Paese che goda di risorse naturali e possibilità economiche”, afferma lo studioso, evidenziando l’interesse del Cremlino piuttosto a mantenere la sua “moral suasion” sulla Transnistria (regione separatista filorussa della Moldova orientale) ma soprattutto di “non volere perdere la Bielorussia” nella regione più ampia. “Dodon ha preso solo il 3 per cento dall’estero e ciò significa che non sono arrivati i voti dalla Russia, se nel secondo turno dovessero venire meno totalmente o quasi i voti della Transnistria allora sarà la conferma che Mosca avrà scaricato Dodon”, prosegue Mussetti. (segue) (Rob)