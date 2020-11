Moldova: elezioni presidenziali, al ballottaggio tra Sandu e Dodon peseranno i voti del filorusso Usatii (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I primi segnali in tal senso sembrano già arrivare da Mosca. Il vice ministro degli Esteri, Andrej Rudenko, ha confermato infatti che la Russia è pronta a lavorare con “chiunque venga eletto presidente”, aggiungendo di non volere fare ulteriori considerazioni sull’esito del primo turno. Un primo segnale di apertura a cui si accompagna anche il giudizio positivo della missione degli osservatori della Comunità degli stati indipendenti (Csi) che “non ha riscontrato violazioni significative” al primo turno delle elezioni presidenziali “che potrebbero influire sui risultati del voto". Pur rilevando dei “tentativi di impedire agli elettori di raggiungere i seggi elettorali in alcuni comuni”, la missione ha concluso che le elezioni sono state aperte, competitive e accessibili. (segue) (Rob)