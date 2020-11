Moldova: elezioni presidenziali, al ballottaggio tra Sandu e Dodon peseranno i voti del filorusso Usatii (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altro fattore determinante per il futuro della Moldova verso un riavvicinamento alla Romania e in un’ottica europea è il completamento del gasdotto Iasi-Ungheni-Chisinau, i cui lavori sono stati ultimati nel mese di agosto. L'infrastruttura sarà in grado di fornire in prospettiva circa il 75 per cento del consumo medio di gas della Moldova svincolando di fatto ancora di più Chisinau dall’approvvigionamento energetico russo. Inoltre, rileva ancora Mussetti, “la Romania fa sul serio volendo prendere il mercato dell’elettricità moldavo mentre per la Russia è uno spazio piccolo e poco strategico e non vuole più dare energia a prezzi politici”. La telefonata di congratulazioni per il risultato fatta dal premier romeno, Ludovic Orban, all’ex premier Sandu rientra in questo contesto di crescente interesse di Bucarest. Un’attenzione che non è mai scemata, alimentata anche da chi, sia in Romania che in Moldova, spinge per l’antico e mai dismesso progetto dell’unificazione. Sempre Mussetti rivela come negli ultimi anni la Moldova abbia utilizzato la strategia del “vitello intelligente”, che attinge da una parte dall’Unione europea e dall’altra da Mosca. “La Russia ha capito il suo gioco e non è più disposta a fare regali”, rimarca l’analista. (segue) (Rob)