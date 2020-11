Moldova: elezioni presidenziali, al ballottaggio tra Sandu e Dodon peseranno i voti del filorusso Usatii (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del ballottaggio, Sandu fa leva dunque sul sostegno dei partiti di centrodestra filoccidentali, che però hanno ottenuto percentuali dal 3 per cento in giù. Andrei Nastase, presidente del Partito piattaforma dignità e verità (Ppda), il leader del Partito di unità nazionale, Octavian Ticu, e il presidente del Partito liberale, Dorin Chirtoaca, sono i primi ad avere già annunciato il loro appoggio all’ex economista della Banca mondiale che intanto chiede al Paese “unità” per votare a favore del cambiamento. “Abbiamo due settimane davanti a noi per rendere possibile questo cambiamento. Il 15 novembre saremo ancora di più e più uniti", ha sottolineato in conferenza stampa Sandu, che forte del 70 per cento ottenuto dalla diaspora cercherà di rafforzare ancora di più questo bacino elettorale. D’altra parte Dodon, pur riconoscendo il vantaggio della sfidante, ha attaccato proprio il voto dall’estero in quanto “non rappresentativo” della volontà del popolo che vive in Moldova. “Questo elettorato ha una sua visione e le sue preferenze politiche e per la maggior parte queste preferenze non sono in sintonia con quelle della maggioranza della popolazione che vive e lavora nel Paese", ha sottolineato Dodon, che adesso dovrà fare i conti soprattutto con le minoranze interne al Paese per raggiungere un secondo mandato. (Rob)