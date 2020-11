Covid: 1.652 nuovi casi di contagio, 60 guariti e 17 decessi in Emilia Romagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 59.249 casi di positività, 1.652 in più rispetto a ieri, su un totale di 10.299 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è oggi del 16 percento. Dei nuovi contagiati, sono 789 gli asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali". Lo ha reso noto la Regione nel consueto bollettino: "Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali - relativi all'andamento dell'epidemia in regione. I tamponi effettuati sono stati 10.299, per un totale di 1.612.029. A questi si aggiungono anche 3.093 test sierologici. I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 26.492 (1.575 in più di ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 24.972 (+1.454 rispetto a ieri), il 94 percento dei casi attivi".