Francia: appello della sindaca di Parigi, non comprate libri su Amazon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Parigi, Anne Hidalgo, ha lanciato un appello ai lettori della capitale francese affinché non comprino libri su Amazon. "Amazon è la morte delle nostre librerie, della nostra vita di quartiere", ha detto la prima cittadina durante una dichiarazione alla stampa, rilasciata in occasione di un incontro organizzato per chiedere la riapertura delle librerie indipendenti. Gli abitanti di Parigi "considerano veramente la loro libreria come commercio di prossimità, essenziale. Sono qui per sostenere questa idea, fare appello certamente affinché le librerie riaprano, il più velocemente possibile" ha detto Hidalgo. (Frp)