Covid: Piccinini (M5s), attese di ore per tamponi in Emilia Romagna

- "In pochi giorni per effettuare un tampone al drive through della zona Fiera a Bologna si è passati da un'attesa di pochi minuti a più di due ore, segnale evidente di come stia aumentando in modo esponenziale il numero di persone che sta venendo in contatto con il virus. Ecco perché, oltre a potenziare il sistema di tracciamento cercando di abbassare anche i tempi di attesa, è necessario che i cittadini capiscano che limitare gli spostamenti allo stretto necessario e restare il più possibile a casa sono delle scelte obbligate in questo momento". È quanto ha chiesto in una nota Silvia Piccinini, capogruppo regionale del Movimento 5 stelle, in relazione alla diffusione del coronavirus in Emilia-Romagna. (segue) (Ren)