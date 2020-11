Covid: Piccinini (M5s), attese di ore per tamponi in Emilia Romagna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Piccinini ha aggiunto: "Se i contagi dovessero aumentare ancora nei prossimi giorni, anche la tenuta del nostro sistema sanitario potrebbe essere messo a dura prova. Per questo credo che non sia necessario aspettare le norme contenute nel nuovo Dpcm per capire che serve da parte dei cittadini un grande senso di responsabilità. Il momento che stiamo vivendo ci obbliga a rivedere nuovamente le nostre abitudini quotidiane". Infine ha concluso: "Ciò significa che gli spostamenti devono essere fatti solo se strettamente necessari evitando i luoghi affollati, le uscite per gli acquisti non indispensabili. Solo così potremmo in qualche modo cercare di rallentare la corsa del virus e dare un po' di respiro ai nostri ospedali". (Ren)