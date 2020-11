Ambiente: Vianello (M5s), 1,16 milioni per riqualificare alloggi Svam Taranto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato tarantino del M5s, Giovanni Vianello, in una nota dichiara: "Sono circa 1,16 i milioni di euro a disposizione per la riqualificazione energetica degli alloggi militari della Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare di Taranto. Questa opportunità è il risultato dell'approvazione da parte del Mise e del ministero dell'Ambiente del finanziamento di 35 nuovi progetti totali relativi al Programma di riqualificazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale". In particolare, prosegue, "la riqualificazione degli alloggi della Svam Taranto è inserita tra i cinque progetti cosiddetti 'esemplari' perché potranno garantire un risparmio di energia di oltre il 50 per cento. Tutti gli interventi previsti sono stati selezionati con il supporto tecnico specialistico di Enea, Gse ed Agenzia del Demanio, e verranno finanziati con uno stanziamento complessivo di 46,7 milioni di euro per il 2019. Queste risorse sono aggiuntive rispetto a quelle già allocate negli anni precedenti, portando così a 316 milioni di euro la dotazione finanziaria complessivamente dedicata per la realizzazione del Programma Pprepac", conclude. (Com)