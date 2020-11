Covid: Pregliasco, nuovo dpcm sia chiaro per tutti, no allarmismi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Speriamo sia il nuovo Dpcm che sia chiaro per tutti i cittadini, e che tutti capiscano che i contatti sono a rischio e che è necessario utilizzare questo nuovo 'galateo' senza abbassare la guardia. In questa fase dico no all'allarmismo, che poi si riflette sui colleghi medici in prima linea". Lo dice a Rai Radio1, ospite di "Un Giorno da Pecora", Fabrizio Pregliasco, Direttore Sanitario dell'Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano. Rispondendo alla domanda di cosa pensasse dell'idea di tenere a casa gli over 70, Pregliasco ha sottolineato che "bloccarli li rende ancora più soli, cerchiamo piuttosto che vengano più protetti anche a casa, o quando escono". (Rem)