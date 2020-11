Milano: De Corato, basta abusivi, speriamo in rapido sgombero di via Siusi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale alla sicurezza, polizia locale ed immigrazione, Riccardo De Corato, commenta in una nota la nuova occupazione di Via Siusi 12 a Milano, dell'ex stabilimento delle patatine Pai: "A Milano non bastavano i centri sociali ad occupare abusivamente spazi privati, ora ci pensano anche i clandestini. Non è la prima volta che questo pseudo comitato 'Ci Siamo Rete solidale' aiuta irregolari ad occupare illegalmente edifici. Era già successo agli ex bagni pubblici di via Esterle e nella palazzina di via Iglesias". "Siamo veramente alla follia: occupano straparlando di sfruttamento neocoloniale che ha reso i loro Paesi 'poveri e desertificati'. E cosa vogliono da noi? 'Casa, lavoro, sanità e documenti', come si legge sul loro volantino. Oltre a tutto ciò, 'Ci Siamo Rete Solidale' lo scorso ottobre aveva organizzato una cena a sostegno dell'abusivismo. Mi auguro che le forze dell'ordine li sgomberino subito come è stato fatto per lo stabile di Via dei Mille 40 :ogni occupazione è uno schiaffo a chi rispetta la legge, a chi aspetta una casa da anni, a chi gode della sanità pubblica perché parte attiva e riconosciuta della nostra società e, in questo caso, - conclude De Corato- anche a chi nel nostro Paese ci è venuto regolarmente e si è integrato".(Com)