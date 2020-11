© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ricorda che domani parte il click day per il bonus monopattino. "Migliaia di aziende e di lavoratori a rischio, ma in compenso il governo vi aiuterà ad avere un bel monopattino (probabilmente cinese) a prezzo scontato", commenta su Twitter per poi chiedersi: "Solo io reputo tutto ciò completamente folle e sconsiderato?". (Rin)