Frosinone: presidente Provincia, proseguono interventi "Viabilità sicura"

- Non si fermano gli interventi programmati dal Settore Viabilità della Provincia di Frosinone che rientrano nell'ambito dell'operazione "Viabilità sicura" messa in campo dall'Amministrazione guidata dal presidente Antonio Pompeo. Accanto ai lavori relativi alla sistemazione del piano viabile di numerose strade provinciali delle sei aree in cui è suddiviso il territorio, operai e mezzi dell'Ente di piazza Gramsci hanno iniziato, nelle scorse settimane, una serie di interventi che interesseranno arterie ricadenti in tutte le aree. (segue) (Com)