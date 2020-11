Frosinone: presidente Provincia, proseguono interventi "Viabilità sicura" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si tratta – spiegano il presidente Pompeo e il consigliere provinciale delegato alla Viabilità, Germano Caperna – di un primo intervento sistematico che comprende tutte le arterie del territorio di competenza provinciale. Accanto a un poderoso piano di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, che hanno impegnato tecnici e mezzi della Provincia nelle 6 aree in cui sono suddivisi tutti i collegamenti tra città e comuni del territorio, ora andiamo ad agire su un altro fronte legato alla sicurezza degli automobilisti che percorrono le nostre arterie. Tanto più – concludono – in vista della stagione invernale alle porte e delle violente ondate di maltempo che si sono abbattute sul nostro territorio con conseguenze anche drammatiche". (Com)