Iran: parlamento discuterà piano strategico sul nucleare per contrastare sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Majlis (parlamento monocamerale dell’Iran) discuterà una mozione che prevede un piano di sviluppo del nucleare in reazione alle sanzioni anti-iraniane. Lo riferisce l’agenzia di stampa iraniana “Mehr”, secondo cui i deputati hanno decreto la questione come urgente con 196 voti a favore, 6 contro e 4 astensioni (su 290 seggi totali e 217 parlamentari presenti). Il piano sarà discusso ed eventualmente approvato dai legislatori di Teheran nelle prossime sessioni del Majlis. In caso di ratifica, la legge costringerà innanzitutto l’Organizzazione iraniana per l’energia atomica (Aeoi) a produrre annualmente almeno 120 chilogrammi di uranio arricchito al 20 per cento nel sito nucleare di Fordow, e a stoccarlo nel paese entro due mesi a partire dall’adozione del provvedimento. Secondariamente, l’Aeoi dovrà aumentare la capacità di arricchimento dell’uranio e la produzione di uranio arricchito (mantenendo una quantità conforme all’uso pacifico) fino a circa 500 chilogrammi al mese. Il piano prevede anche il trasferimento di tutte le operazioni di arricchimento, ricerca e sviluppo delle centrifughe Ir-6 al sito nucleare di Shahid Ali Mohammadi a Fordow, e l’inizio di operazioni di arricchimento mediante almeno 164 centrifughe, per espanderle poi a 1.000 entro il 20 marzo 2021 (fine dell’anno iraniano corrente). Secondo il progetto di legge, inoltre, il reattore ad acqua pesante da 40 megawatt di Arak dovrà essere ricondotto alle condizioni precedenti l’accordo internazionale sul nucleare (Jcpoa), e il reattore dovrà essere riavviato entro quattro mesi dalla data di adozione del provvedimento. Oltre a ciò, il piano obbligherà il governo a sospendere qualsiasi accesso agli ispettori dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) entro due mesi dall’entrata in vigore della legge. Se le relazioni bancarie dell’Iran in Europa e le condizioni di vendita del petrolio non ritorneranno alla normalità entro tre mesi dall’adozione, il governo sarà obbligato a fermare la messa in atto volontaria del Protocollo aggiuntivo. Altrove nel progetto è previsto che entro tre mesi dall’entrata in vigore, se gli Stati parti del Jcpoa rispetteranno i loro impegni, al governo sia richiesto di sottoporre al Majles una proposta riguardo alle misure da prendere per soddisfare gli obblighi dell’Iran. (Res)