Covid: Rosato (Iv), tenere aperte scuola è priorità, usare Mes per sanità

- Tenere aperte le scuole è stata una priorità di tutti i Paesi europei. L’Italia non può essere da meno da questo, perché il futuro del Paese è di avere un livello di istruzione qualificata per i suoi giovani. Lo ha detto il deputato di Italia viva, Ettore Rosato, nel corso della sua dichiarazione di voto sulle risoluzioni sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nell’Aula della Camera sull'evoluzione della situazione sanitaria ed economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19. Quanto alla sanità, il parlamentare ha aggiunto: "Non possiamo dirci che le cose funzionano, molti ospedali in questi mesi non hanno fatto percorsi differenziati Covid e non Covid. Preferisco indebitarmi per investire oggi in sanità, usiamo quei soldi del Meccanismo europeo di stabilità (Mes) per assumere gli specializzandi". Secondo l’esponente di Iv, "il sistema, per prendere decisioni, ha bisogno di essere guidato. Abbiamo bisogno di semplificare di più, di mettere in campo misure efficaci e che diano sicurezza – ha concluso Rosato - a chi sta attraversando un momento drammatico". (Rin)