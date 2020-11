Toscana: Mazzeo, ricordare Gregory Summers per dire no alla pena di morte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi, nel giorno della commemorazione dei defunti, prima di iniziare la mia giornata di lavoro, ho voluto portare un fiore, presso il cimitero nuovo di Cascina, sulla tomba di Gregory Summers, giustiziato a soli 48 anni in un carcere Texano”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo che stamattina ha voluto rendere omaggio alla memoria di Greg, accusato di aver commissionato l’omicidio dei suoi genitori adottivi, per incassare 24mila dollari di assicurazioni. Ma in realtà di prove certe non ne hanno mai trovate, e lui si è sempre dichiarato innocente. Mazzeo ha spiegato: “Greg scrisse un appello a tutti i giornali del mondo e questo suo appello venne letto da un’insegnante toscana, la preside di una scuola media di Navacchio, che raccontò la storia di Greg ai suoi alunni". (segue) (Ren)