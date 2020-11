Toscana: Mazzeo, ricordare Gregory Summers per dire no alla pena di morte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mazzeo ha aggiunto: "Gli studenti iniziarono una fitta corrispondenza, durata anni, fino al giorno in cui venne eseguita la condanna a morte: il 25 ottobre 2006, alle 9 e un quarto del mattino”. Gregory, prima di morire, espresse un ultimo desiderio: essere seppellito in Toscana, la regione da cui provenivano le lettere di quei ragazzini e il primo Stato al mondo che aveva abolito la pena di morte. Mazzeo ha concluso: “Il suo ultimo desiderio è stato esaudito. Greg è seppellito nel Cimitero nuovo di Cascina e il mio piccolo gesto di stamani, aver lasciato un fiore sulla sua tomba, intende ricordare la sua storia e riaffermare un concetto semplice, che in Toscana applichiamo da più di due secoli: la giustizia non è tale se diventa a sua volta un crimine”. (Ren)