Covid: Borghi (Pd), quando casa brucia non si litiga per chi porta l'acqua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enrico Borghi, della presidenza del gruppo del Partito democratico a Montecitorio, intervenendo alla Camera dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte sulla situazione epidemiologica e sulle eventuali ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza da Covid-19, ha affermato: "Per prima cosa vorrei che provassimo ad emendarci da un certo provincialismo per dare uno sguardo a quello che avviene intorno a noi, per raffrontare le scelte che dobbiamo compiere, nella consapevolezza di non essere una monade che sta girando sperduta nell'universo ma un Paese all'interno di un continente che sta vivendo una delle prove più difficili dalla fine della Seconda guerra mondiale. Il Belgio è in lockdown", ha aggiunto il parlamentare, "la Grecia è in lockdown parziale, il Regno unito è in lockdown, la Spagna è in lockdown parziale, e potremmo continuare. La casistica è da brividi". L'esponente del Pd ha, poi, proseguito: "Vogliamo porre tre temi. Primo, avvertiamo l'esigenza di un forte coordinamento europeo. Chiediamo, quindi, un Consiglio europeo straordinario sulla gestione della pandemia. Perché l'Unione europea, oltre a una indispensabile agenda economica, deve avere anche una agenda sanitaria e sociale. Non possiamo immaginare un'Europa dove gli Stati si scaricano addosso i problemi uno con l'altro, perché il virus non conosce barriere né confini. Abbiamo bisogno di un'Europa che abbia una propria voce, anche rispetto ai temi globali, di rapporto tra le super potenze, che questa pandemia inevitabilmente sta ponendo". (segue) (Rin)