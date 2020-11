Covid: Borghi (Pd), quando casa brucia non si litiga per chi porta l'acqua (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Borghi ha, inoltre, spiegato: "Secondo, serve una leale collaborazione istituzionale, così come stabilito dalla Costituzione. Se dovesse mancare, la Costituzione stabilisce che l'ordine pubblico e la sicurezza, la profilassi internazionale e i livelli essenziali da garantire sui territori spettano allo Stato. Certo l'organizzazione sanitaria spetta alle Regioni, però ci sarebbe da sorridere di coloro i quali chiedono l'autonomia quando c'è il sole e la restituiscono quando piove. Quando la casa brucia non si può litigare per chi porta l'acqua. Quando la casa brucia, quindi, si attua una gerarchia istituzionale prevista dalla Costituzione. Terzo tema, noi - ha osservato l'esponente democratico - abbiamo ascoltato il procedimento illustrato da Conte che avvia ad una sede amministrativa il meccanismo delle fasi più o meno restrittive delle regioni. Però per i territori che dovessero entrare in una fase più restrittiva, deve esserci in automatico, senza rinvii, un sostegno all'apparato produttivo di quei territori". (segue) (Rin)