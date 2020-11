Vaccini: da domani profilassi antinfluenzale al museo della scienza e della tecnologia di Milano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ciò - prosegue Harari - determinerebbe una situazione di grande confusione, sia per i pazienti e per chi è entrato in contatto con loro, con l’obbligo di sottoporsi al tampone e rimanere in quarantena fino al suo esito, sia per il servizio sanitario nazionale, che si ritroverebbe a dover gestire un altissimo numero di casi sospetti di infezione da Sars-CoV-2, anche in presenza di sintomi banali. Per questi motivi, a fronte dell’emergenza pandemica attuale, la vaccinazione antinfluenzale è suggerita per tutti, non solo agli over 60 e alle categorie a rischio”. “L’alleanza tra il museo e l’ospedale San Giuseppe per la somministrazione del vaccino antinfluenzale avviene in un’ottica di solidarietà sociale e rappresenta un patto di comunità con il territorio e i suoi cittadini”, dichiara Fiorenzo Galli, direttore generale del museo. “In questi mesi di emergenza sanitaria, più che mai, ritengo sia doveroso offrire il nostro supporto alle realtà vicine. La prossimità tra il museo e l’ospedale genera facilità operativa e l’ampiezza degli spazi del padiglione Aeronavale consente di allestire un presidio sanitario temporaneo in totale sicurezza e nel rispetto delle disposizioni per contrastare la diffusione del Covid-19. Una nota suggestiva è rappresentata dalla sala che mettiamo a disposizione, un tempo salone delle feste del transatlantico conte Biancamano, che già una volta in passato fu destinata ad altro. Allo scoppio della seconda guerra mondiale, infatti, la nave, costruita per trasportare oltre duemila passeggeri, fu utilizzata per il trasporto truppe e come ospedale militare; dopo il conflitto venne completamente riammodernata, tornando a navigare col nome originario e così è arrivata a noi”, conclude Galli. (com)