Governo: Cgil-Cisl-Uil a Conte, incontri tematici già questa settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una missiva inviata oggi al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Pierpaolo Bombardieri, scrivono che dopo il recente confronto che ha "prodotto un primo importante risultato in materia di proroga cassa Covid e blocco dei licenziamenti fino al 21 marzo 2021, abbiamo convenuto di calendarizzare un programma di confronto e di possibile lavoro comune sulle importanti scelte di politica economica, sociale ed industriale che il governo da lei presieduto, il nostro Paese e l’Europa sono chiamati a compiere in questa situazione inedita e straordinaria". (segue) (Com)