© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa mattina abbiamo commemorato i nostri defunti al cimitero monumentale del Verano. Sono vicina a tutti coloro che oggi ricordano i propri cari e a chi li ha persi in questi mesi a causa del Covid. Oggi prendiamoci un momento per omaggiare chi non c’è più". Lo scrive in un tweet la sindaca di Roma, Virginia Raggi. (Rer)