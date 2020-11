Aerospazio: Fraccaro, 20 anni di Iss, ponte per il futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esattamente 20 anni fa la Stazione spaziale internazionale ospitava a bordo i primi astronauti. Lo ricorda in una nota il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alle politiche per lo Spazio, Riccardo Fraccaro. "Da quel giorno - prosegue - la stazione orbitale, grazie alle attività sperimentali e di ricerca, ha reso possibili enormi progressi in campo scientifico e tecnologico. Un laboratorio unico e indispensabile per lo sviluppo del settore spaziale a livello mondiale, grazie al quale sarà possibile costruire la stazione cislunare e raggiungere le prossime tappe dell’esplorazione umana dello spazio. La Iss è un ponte per il futuro e l’Italia è fiera di aver dato un contributo così determinante alla sua realizzazione". (segue) (Com)