Aerospazio: Fraccaro, 20 anni di Iss, ponte per il futuro (2)

- "La Stazione spaziale iInternazionale - aggiunge Fraccaro - è un centro di ricerca aperto a tutti, che ha spianato la strada alla New space economy coniugando i dati forniti dallo spazio con le attività industriali più tradizionali. In questi 20 anni ha ospitato 242 astronauti, di cui cinque italiani: da Samantha Cristoforetti, la prima nostra connazionale ad andare nello spazio, a Luca Parmitano, il primo italiano a essere definito comandante della Iss. L’Italia ha portato a bordo anche le proprie eccellenze tecnologiche come i moduli pressurizzati e la stupenda cupola dalla quale si può ammirare il mondo con occhi diversi. Proprio lo spazio può essere uno strumento indispensabile per vincere le sfide che abbiamo di fronte, fornendoci nuove soluzioni per garantire la sostenibilità ambientale. Da 20 anni la Stazione spaziale, il più complesso oggetto mai costruito, rappresenta ciò che la cooperazione tra i Paesi può realizzare. Stati Uniti, Russia, Europa, Canada e Giappone lavorano in sinergia per tenere in orbita questa preziosa fucina scientifica dimostrando come lo spazio possa essere un esempio assoluto di politica internazionale. Un modello - conclude Fraccaro - che andrà replicato anche per il futuro, per i prossimi 20 anni e oltre". (Com)