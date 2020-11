Covid: Delrio (Pd), è momento del coraggio e della responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è il momento delle parole di ottimismo, ma della verità. E’ il momento del coraggio e della responsabilità. Lo ha affermato il capogruppo del Partito democratico a Montecitorio, Graziano Delrio, nel corso della sua dichiarazione di voto sulle risoluzioni sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nell’Aula della Camera sull'evoluzione della situazione sanitaria ed economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19. "La priorità assoluta è fermare il contagio, dobbiamo dirlo con franchezza", ha sottolineato l’esponente democratico che ha aggiunto: "Dobbiamo tenere unito il Paese, in questo momento. Occorre assumersi la responsabilità di continuare a sostenere che lo Stato è vicino a quelle persone, a quelle categorie che resteranno senza lavoro nelle prossime settimane. Ripartiamo dai meno garantiti. Viviamo ancora immersi in una delle più grandi crisi che questo Paese, questo Continente, questo mondo ha vissuto". Delrio si è, infine, rivolto alle opposizioni con l'obiettivo di "unire gli sforzi di tutti". (Rin)