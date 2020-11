Covid: ecco testo risoluzione opposizioni su comunicazioni Conte in Aula Camera (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra gli impegni chiesti dal centrodestra all'esecutivo ci sono quelli di "garantire pari opportunità per l’accesso alla didattica a distanza, attraverso l’adozione di ogni iniziativa volta ad assicurare reti accessibili e funzionali, nonché mettendo a disposizione degli studenti, in comodato d'uso, anche attraverso gli stessi istituti scolastici, dispositivi digitali individuali, per la fruizione delle piattaforme, nonché per la necessaria connettività di rete; di garantire che lo stanziamento già previsto di 85 milioni per l'acquisto di dispositivi per la didattica digitale integrata da concedere in comodato d'uso agli studenti meno abbienti sia destinato anche alle scuole paritarie, ora escluse, affinché venga garantita una parità di trattamento per tutti gli studenti; di effettuare test obbligatori per chi arriva dall’estero con momentanea sospensione degli accordi di Schengen". (segue) (Rin)