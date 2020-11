Covid: ecco testo risoluzione opposizioni su comunicazioni Conte in Aula Camera (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, la risoluzione impegna il governo "ad attivare specifiche ed immediate misure per il controllo delle frontiere marittime e terrestre e delle acque territoriali nazionali - anche attraverso il divieto di ingresso, transito e sosta di Ong straniere e non -, al fine di impedire l’ingresso illegale in territorio italiano di cittadini provenienti da Paesi terzi, ad implementare e migliorare gli accordi bilaterali con i Paesi di origine e transito dei flussi migratori irregolari e il numero delle riammissioni da essi previsti, infine, per motivi di carattere sanitario e di sicurezza, ad aumentare il numero e la capacità dei centri di permanenza per il rimpatrio e assicurare in ogni caso il trattenimento degli immigrati irregolari qualora non possa essere disposto il loro tempestivo ed effettivo allontanamento dal nostro Paese; a potenziare, rafforzare, implementare gli organici delle forze di Polizia nazionale, locali e militari e in generale del comparto sicurezza, ordine pubblico del Paese garantendo loro tutte le tutele funzionali, normative e sociali per adempiere al meglio il ruolo di protezione e difesa del Paese anche per le straordinarie esigenze legate all’emergenza sanitaria". (Rin)