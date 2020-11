Afghanistan: attacco all’Università di Kabul, almeno 20 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ di almeno 20 morti e 40 feriti il bilancio di uno scontro a fuoco all'interno del complesso universitario di Kabul, in Afghanistan. Lo riferisce il sito web d’informazione “Tolo news”, spiegando che la crisi sarebbe in corso da oltre cinque ore. Le autorità afgane hanno dispiegato le forze speciali e bloccato tutte le strade che portano all'università. Secondo una prima ricostruzione, gli aggressori (almeno tre) sono entrati in un'aula dell'Università di Kabul e hanno aperto il fuoco sugli studenti, mietendo numerose vittime. Il presidente Ashraf Ghani ha condannato "l'attacco terroristico" all'Università di Kabul e afferma che i "terroristi" stanno attaccando i centri accademici dopo che sono stati "sconfitti a Helmand". Abdullah Abdullah, capo del Consiglio di riconciliazione, ha condannato questo " crimine odioso", spiegando che "gli studenti hanno il diritto di studiare in pace e sicurezza". Concetto ribadito anche dall'Alto rappresentante civile della Nato in Afghanistan, l'ambasciatore italiano Stefano Pontecorvo. “Condanno fermamente il tragico attacco di oggi all'Università di Kabul. Questo è il secondo attacco alle istituzioni educative a Kabul in dieci giorni. I bambini e i giovani afgani devono sentirsi sicuri andando a scuola. La Nato sostiene fermamente tutti gli sforzi per fermare la violenza", ha commentato. Infine, la missione dell'Ue in Afghanistan ha parlato di “un atto atroce e di una violazione del diritto umanitario”. (Res)